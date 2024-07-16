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"Динамо" відправило скандаліста в Китай

Фото: Жерсон Родрігеш не грав за "біло-синіх" із літа 2021-го (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Вінгер збірної Люксембургу Жерсон Родрігеш не входить в плани тренерського штабу київського "Динамо" та вкотре покинув команду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

29-річний фланговий нападник виступатиме за китайський "Гуансі Халіао". Цей колектив стане вже сьомим для люксембуржця з часу переходу в столичний гранд за 2 млн євро в серпні 2019-го.

Родрігеш орендований представником Першої ліги Китаю до кінця сезону-2024. "Гуансі Халіао" матиме першочергове право викупу вінгера. Контракт одіозного люксембуржця з "Динамо" чинний до літа 2025 року.

Минулий сезон Родрігеш розпочав у турецькому "Сівасспорі", а завершив у братиславському "Словані". Раніше також на правах оренди він захищав кольори аравійської "Аль-Вахди", турецького "Еюпспора", французького "Труа" та турецького "Анкарагюджю".

За "Динамо" Родрігеш зіграв усього 53 матчі в усіх турнірах, у яких оформив 9 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Він виграв "золото" УПЛ у сезоні 2020/21, Кубок і два Суперкубка України. Утім, запам'ятався передусім жахливим характером і конфліктами з тренерами.

До слова, раніше "Динамо" розтрощило данський "Брондбю" на тренувальних зборах.

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