ua en ru
Нд, 14 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Динамо" розгромило "Брондбю" на тренувальних зборах

Неділя 14 липня 2024 16:45
UA EN RU
"Динамо" розгромило "Брондбю" на тренувальних зборах Фото: Олександр Андрієвський оформив третій м'яч "біло-синіх" (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" здобуло впевнену перемогу над данським "Брондбю" у спарингу в міжсезоння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

"Брондбю" – "Динамо" – 0:4

Голи: Попов, 14, Царенко, 71, Андрієвський, 75, Піхальонок, 81

Команда Олександра Шовковського в перші хвилини заволоділа ініціативою. Контроль м'яча, однак, не призвів до великої кількості моментів. Фактично столичний гранд реалізував першу ж нагоду забити – Попов на ближній стійці замкнув навіс із кутового.

Після пропущеного м'яча данський колектив заграв активніше. На якийсь час футболісти "Брондбю" навіть перевели гру на половину поля "Динамо". Однак, оборона "біло-синіх" діяла злагоджено. Лише Омоїджуанфо зумів пробити з меж штрафного – над поперечиною.

На початку другої половини не реалізував момент Єбоа, а Каппіс зі штрафного пробив вище воріт. Поступово "Динамо" відновило контроль над перебігом подій. Територіальна перевага згодом дозволила киянам збільшити перевагу в рахунку.

На 71-й хвилині Царенко отримав передачу Піхальонка в штрафному та переграв голкіпера. Згодом Андрієвський перехопив м'яч і перекинув через воротаря, який необачно покинув власні володіння. А на 81-й Піхальонок замкнув простріл Ярмоленка після прориву флангом – 0:4 у підсумку.

Стартовий склад "Динамо": Нещерет, Вівчаренко, Попов, Бражко, Шепелєв, Волошин, Ванат, Лонвейк, Караваєв, Буяльський, Біловар

До слова, раніше "Динамо" презентувало три комплекти форми на наступний сезон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Чемпіонат України УПЛ
NEWS
У Трампа стріляли. Що відомо і в якому стані кандидат у президенти США
У Трампа стріляли. Що відомо і в якому стані кандидат у президенти США
DAILY
Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США