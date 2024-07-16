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"Динамо" отправило скандалиста в Китай

Фото: Жерсон Родригеш не играл за "бело-синих" с лета 2021-го (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Вингер сборной Люксембурга Жерсон Родригеш не входит в планы тренерского штаба киевского "Динамо" и в очередной раз покинул команду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

29-летний фланговый нападающий будет выступать за китайский "Гуанси Халиао". Этот коллектив станет уже седьмым для люксембуржца с момента перехода в столичный гранд за 2 млн евро в августе 2019-го.

Родригеш арендован представителем Первой лиги Китая до конца сезона-2024. "Гуанси Халиао" будет иметь первоочередное право выкупа вингера. Контракт одиозного люксембуржца с "Динамо" действует до лета 2025 года.

Прошлый сезон Родригеш начал в турецком "Сивасспоре", а завершил в братиславском "Словане". Ранее на правах аренды он защищал цвета аравийской "Аль-Вахды", турецкого "Эюпспора", французского "Труа" и турецкого "Анкарагюджю".

За "Динамо" Родригеш сыграл всего 53 матча во всех турнирах, в которых оформил 9 мячей и отдал 4 результативных передачи. Он выиграл "золото" УПЛ в сезоне 2020/21, Кубок и два Суперкубка Украины. Впрочем, запомнился, прежде всего, ужасным характером и конфликтами с тренерами.

К слову, ранее "Динамо" сокрушило датский "Брондбю" на тренировочном сборе.

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