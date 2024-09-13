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"Динамо" віддало легіонера в чемпіонат Ізраїлю

Фото: Самба Діалло не зміг стати основним у Києві (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Вінгер Самба Діалло змінив київське "Динамо" на єрусалимський "Хапоель".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

21-річний африканець поїхав за ігровою практикою на Близький Схід. Там він проведе мінімум сезон.

"Хапоель" орендував Діалло на рік. Контракт сенегальського вінгера з "Динамо" залишається чинним до 31 грудня 2026-го. До структури киян він потрапив перед сезоном 2021/22, але пробитися в основну обойму вітчизняного гранда так і не зумів.

Діалло провів за першу команду "Динамо" 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Натомість в Юнацькій лізі УЄФА він зіграв 8 поєдинків за команду U-19, в яких оформив 5 голів. Статистика в Чемпіонаті юнацьких команд Прем'єр-ліги – 24 матчі, 17 м'ячів.

"Динамо" в літнє трансферне вікно-2024

Столичний гранд витратив на новачків 6,6 млн євро. Найдорожчі придбання – Герреро та Олександр Піхальонок (по 2,5 млн).

Перехід Валентина Рубчинського з "Дніпра-1" коштував киянам 1 млн у євровалюті. Натомість за Александре Пеікрішвілі ("Динамо" Тбілісі) та Максима Брагару ("Чорноморець") заплатили по 300 тисяч євро. Оборонець Браян Себальйос був орендований з бразильської "Форталези".

Водночас "Динамо" продало оборонця Томаша Кендзьору (400 тисяч) і вінгера Кахіма Періса (600 тисяч). "Маккабі" з Хайфи за оренду центрбека Олександра Сироти заплатить півмільйона євро.

До слова, раніше склали рейтинг найдорожчих трансферів Прем'єр-ліги літнього вікна.

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