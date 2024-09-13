"Динамо" отдало легионера в чемпионат Израиля

21-летний африканец поехал за игровой практикой на Ближний Восток. Там он проведет минимум сезон.

"Хапоэль" арендовал Диалло на год. Контракт сенегальского вингера с "Динамо" остается в силе до 31 декабря 2026-го. В структуру киевлян он попал перед сезоном 2021/22, но пробиться в основную обойму отечественного гранда так и не сумел.

Диалло провел за первую команду "Динамо" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. В Юношеской лиге УЕФА он сыграл 8 поединков за команду U-19, в которых оформил 5 голов. Статистика в Чемпионате юношеских команд Премьер-лиги – 24 матча, 17 мячей.

"Динамо" в летнее трансферное окно-2024

Столичный гранд потратил на новичков 6,6 млн евро. Самые дорогие приобретения – Герреро и Александр Пихаленок (по 2,5 млн).

Переход Валентина Рубчинского из "Днепра-1" обошелся киевлянам в 1 млн в евровалюте. В свою очередь за Александре Пеикришвили ("Динамо" Тбилиси) и Максим Брагару ("Черноморец") заплатили по 300 тысяч евро. Защитник Брайан Себальос был арендован из бразильской "Форталезы".

В то же время "Динамо" продало защитника Томаша Кендзеру (400 тысяч) и вингера Кахима Пэриса (600 тысяч). "Маккаби" из Хайфы за аренду центрбека Александра Сироты заплатит полмиллиона евро.