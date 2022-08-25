"Динамо" вернулось в Украину для подготовки к старту в УПЛ

После прилета из Лиссабона в польский Жешув "динамовцы" отправились в Украину двумя клубными автобусами. На родину вернулись все украинские футболисты и единственный легионер команды – поляк Томаш Кендзера.

В четверг "Динамо" проведет две тренировки. Утром индивидуально занимались те, кто выходил против "Бенфики" в Лиге чемпионов. Все остальные проведут полноценную тренировку вечером. "Бело-синие" готовятся к старту в УПЛ на тренировочной базе местного "Руха".

"Динамо" начнет борьбу в новом сезоне со 2-го тура. В воскресенье, 28 августа, на "Арене Львов" команда Мирчи Луческу примет СК "Днепр-1". Матч начнется в 17:00.

Во вторник "Динамо" потерпело разгром от "Бенфики" в Лиссабоне. Отечественный гранд пропустил три мяча в течение 15 минут в конце первого тайма и вылетел в Лигу Европы.