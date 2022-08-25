Лига чемпионов: "Шахтер" получил всех потенциальных соперников перед жеребьевкой

После матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/23 окончательно сформировались корзины для жеребьевки группового этапа. Список потенциальных соперников узнал и донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

Жеребьевка основной сетки главного еврокубка состоится 25 августа в Стамбуле. Победители вторника-среды пополнили состав третьей ("Бенфика") и четвертой корзины ("Виктория", "Маккаби" из Хайфы, "Рейнджерс", "Копенгаген" и загребское "Динамо").

Единственный представитель Украины – "Шахтер" – попал в 3-ю корзину. "Горняки" точно не сыграют с дортмундской "Боруссией", "Зальцбургом", итальянскими "Интером" и "Наполи", португальскими "Бенфикой" и "Спортингом", а также леверкузенским "Байером". Также в одну группу не смогут попасть клубы из одной страны.

В прошлом году "Шахтер" попал в квартет с мадридским "Реалом", "Интером" и тираспольским "Шерифом". Украинский гранд набрал всего 2 очка и неожиданно финишировал последним в группе.

Состав корзин для жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2022/23:

Первая корзина: "Реал", "Айнтрахт", "Манчестер Сити", "Милан", "Бавария", "Пари Сен-Жермен", "Порту", "Аякс"

Вторая корзина: "Ливерпуль", "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Атлетико", "Севилья", РБ "Лейпциг" и "Тоттенхэм"

Третья корзина: "Боруссия" Д, "Ред Булл Зальцбург", "Шахтер", "Интер", "Наполи", "Бенфика", "Спортинг", "Байер"

Четвертая корзина: "Рейнджерс", "Марсель", "Копенгаген", "Брюгге", "Селтик", "Виктория" Пльзень, "Маккаби" Хайфа, "Динамо" Загреб

Во вторник киевское "Динамо" потерпело разгром от "Бенфики" в Лиссабоне. Отечественный гранд пропустил три мяча в течение 15 минут в конце первого тайма и вылетел в Лигу Европы.