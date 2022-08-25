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"Динамо" повернулося до України для підготовки до старту в УПЛ

Фото: "Динамо" вже в Україні (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Фінальний етап підготовки до старту в українській Прем'єр-лізі 2022/23 київське "Динамо" проведе в околицях Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Після прильоту з Лісабона до польського Жешува "динамівці" вирушили до України двома клубними автобусами. На батьківщину повернулися всі українські футболісти та єдиний легіонер команди – поляк Томаш Кендзьора.

У четвер "Динамо" проведе два тренування. Вранці індивідуально займалися ті, хто виходив проти "Бенфіки" в Лізі чемпіонів. Натомість всі інші проведуть повноцінне тренування ввечері. "Біло-сині" готуються до старту в УПЛ на тренувальній базі місцевого "Руха".

"Динамо" розпочне боротьбу в новому сезоні з 2-го туру. У неділю, 28 серпня, на "Арені Львів" команда Мірчі Луческу прийме СК "Дніпро-1". Матч розпочнеться о 17:00.

У вівторок "Динамо" зазнало розгрому від "Бенфіки" в Лісабоні. Вітчизняний гранд пропустив три м'ячі впродовж 15 хвилин наприкінці першого тайму та вилетів до Ліги Європи.

До слова, раніше "Шахтар" дізнався всіх потенційних суперників у Лізі чемпіонів 2022/23.

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