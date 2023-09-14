"Динамо" у вересні: повний розклад матчів українського гранда

Київське "Динамо" відновить сезон 2023/24 чотирма поєдинками у перший місяць осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Біло-сині" повернуться з міжнародної паузи матчем сьомого туру чемпіонату України. Загалом за два тижні вересня кияни зіграють чотири поєдинки.

18 вересня у рамках української Прем'єр-ліги "Динамо" прийме полтавську "Ворсклу". Натомість 24 вересня підопічні Мірчі Луческу поїдуть у Черкаси на поєдинок із місцевим ЛНЗ. Зате на 28 вересня запланований матч 1/8 фіналу Кубка України проти столичної "Оболоні".

Закриватимуть вересень кияни ще одним матчем УПЛ. 30 вересня "Динамо" зустрінеться з "Олександрією" на домашній арені. Час початку цього поєдинку визначать згодом.

Повний перелік матчів "Динамо" у вересні:

"Динамо" – "Ворскла", 18 вересня

ЛНЗ – "Динамо", 24 вересня

"Оболонь" – "Динамо", 27 вересня

"Динамо" – "Олександрія", 30 вересня

Раніше "Шахтар" отримав календар матчів на груповому етапі Ліги чемпіонів. Стартують "гірники" в основній сітці 19 вересня домашнім матчем проти "Порту". Чемпіон України прийматиме суперників на арені "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі.