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"Динамо" в сентябре: полное расписание матчей украинского гранда

Киев, Четверг 14 сентября 2023 11:56
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"Динамо" в сентябре: полное расписание матчей украинского гранда Фото: Столичная команда продолжит выступления только на внутренней арене (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" возобновит сезон 2023/24 четырьмя поединками в первый месяц осени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Бело-синие" вернутся после международной паузы матчем седьмого тура чемпионата Украины. Всего в течение двух недель сентября киевляне сыграют четыре поединка.

18 сентября в рамках украинской Премьер-лиги "Динамо" примет полтавскую "Ворсклу". В свою очередь 24 сентября подопечные Мирчи Луческу поедут в Черкассы на поединок с местным ЛНЗ. Зато на 28 сентября запланирован матч 1/8 финала Кубка Украины против столичной "Оболони".

Будут закрывать сентябрь киевляне еще одним матчем УПЛ. 30 сентября "Динамо" встретится с "Александрией" на домашней арене. Время начала этого поединка будет определено вскоре.

Полный список матчей "Динамо" в сентябре:

  • "Динамо" – "Ворскла", 18 сентября
  • ЛНЗ – "Динамо", 24 сентября
  • "Оболонь" – "Динамо", 27 сентября
  • "Динамо" – "Александрия", 30 сентября

&quot;Динамо&quot; в сентябре: полное расписание матчей украинского гранда

Ранее "Шахтер" получил календарь матчей на групповом этапе Лиги чемпионов. Стартуют "горняки" в основной сетке 19 сентября домашним матчем против "Порту". Чемпион Украины будет принимать соперников на арене "Фолькспаркштадион" в Гамбурге.

К слову, ранее вспомнили болезненные вылеты "Динамо" из еврокубков на ранних стадиях.

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