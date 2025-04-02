"Динамо" второй раз за четыре дня одолело "Рух" и идет дальше в Кубке Украины

После поражения в рамках УПЛ львовский "Рух" снова играл с киевским "Динамо" на своей арене. На этот раз противостояние состоялось в четвертьфинале Кубка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Кубок Украины, 1/4 финала

"Рух" - "Динамо" - 0:1

Гол: Пихаленок, 43

По сравнению с субботней игрой чемпионата Александр Шовковский существенно "облегчил" состав, оставив в запасе почти всех лидеров. На поле вышли футболисты ротации, в частности дебютировал в составе первой команды вратарь Моргун.

Но даже без главных своих звезд киевляне должны были забивать уже в стартовые минуты. Дважды прекрасные возможности имел Волошин. На 3-й минуте он выбежал почти один на один с вратарем львовян Ледвием, но пробил мимо дальней штанги. А вскоре имел второй замечательный момент: мог забивать сам, но решил отдать пас во вратарскую на Герреро. Этот замысел прочитали защитники соперников.

"Динамо" доминировало в первом тайме, столичная команда контролировала мяч и имела множество возможностей для опасных атак. Но, создавалось впечатление, целью футболистов было завести мяч в ворота. Однако многочисленные слаломы в штрафной "Руха" ни к чему не приводили.

Хозяева защищались-защищались, а потом посмелели и стали активнее бежать вперед. И даже могли открыть счет под занавес тайма, когда Климчук очень опасно пробил головой после паса Кителы - не хватило буквально сантиметров.

Не забиваешь ты - забивают тебе. Правило сработало. На 43-й минуте урок индивидуального мастерства соперникам дал Пихаленок. Подхватив мяч почти в центре поля он продвинулся в штрафную, попутно разобравшись с защитниками, и точно пробил в дальний угол.

Во втором тайме "Рух" уже стал создавать киевлянам конкретные проблемы. Дважды в течение короткого времени мог забивать Карабин. И вообще ситуация для "Динамо" стала угрожающей. Погасил эту активность соперников Шовковский заменами: с появлением на поле Пономаренко и особенно Кабаева, игра киевлян стала надежнее.

"Рух" пытался отыграться, еще один момент имел Карабин, но великолепную реакцию продемонстрировал Моргун. У динамовцев запомнился удар Бражко на 74-й минуте. В этом эпизоде надежно сыграл Ледвий.

В итоге счет первого тайма остался неизменным. 1:0 - "Динамо" вышло в полуфинал национального Кубка.