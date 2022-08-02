"Динамо" узнало потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

В плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/23 киевское "Динамо" встретится с победителем пары в составе лиссабонской "Бенфики" и датского "Мидтьюлланна", если пройдет австрийский "Штурм" в 3-м квалификационном раунде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки .

Команда Мирчи Луческу за путевку в групповой этап Лиги чемпионов сразится с представителем Португалии или Дании. Для встречи с "Бенфикой" или "Мидьюлланном" украинский гранд должен пройти "Штурм".

Матчи финального этапа квалификации запланированы на 16-17 и 23-24 августа соответственно. В предыдущем сезоне Лиги чемпионов "Динамо" играло с "Бенфикой" в одной группе турнира. В Киеве соперники разошлись миром (0:0), а в Лиссабоне триумфовали хозяева (0:2).

В свою очередь "Мидтьюлланн" в своей истории никогда не встречался с украинскими коллективами. Зато пути "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов пересекались с тремя командами из Дании – "Ольборгом" (дважды), "Брондбю" и "Силькеборгом". Каждый раз "бело-синие" проходили дальше.

Ранее ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на первый матч в противостоянии украинского и австрийского грандов. "Динамо" стало фаворитом контор, а шансы "Штурма" на одном уровне с ничьей.