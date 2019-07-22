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"Динамо" узнало первого соперника по Лиге чемпионов

Новости » Спорт    22.07.2019 - 13:15
"Динамо" узнало первого соперника по Лиге чемпионов

Киевляне начнут выступление в квалификации с третьего раунда

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" узнало своего соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сезоне 2019/20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

Команда Александра Хацкевича встретится с бельгийским "Брюгге".

Первые матчи 3 отборочных раундов пройдут 6 и 7 августа, ответные - 13 августа. Победители этой стадии выйдут в 4 квалификационный раунд, жеребьевка которого состоится 15 августа.

Напомним, ранее определился соперник "Зари" в первом официальном матче сезона 2019/20, который состоится в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы.

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