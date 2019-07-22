"Динамо" дізналося першого суперника в Лізі чемпіонів

Кияни почнуть виступ у кваліфікації з третього раунду

Віце-чемпіон України київське "Динамо" дізналося свого суперника в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2019/20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

Команда Олександра Хацкевича зустрінеться з бельгійським "Брюгге".

«Динамо» зіграє в Лізі чемпіонів із «Брюгге»



Київське «Динамо» дізналося суперника у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів pic.twitter.com/YYoG9FZZR0 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 22, 2019

Перші матчі 3 відбіркових раундів пройдуть 6 і 7 серпня, матчі-відповіді - 13 серпня. Переможці цієї стадії вийдуть в 4 кваліфікаційний раунд, жеребкування якого відбудеться 15 серпня.

Нагадаємо, раніше визначився суперник "Зорі" в першому офіційному матчі сезону 2019/20, який відбудеться в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.