Поражение "Арсенала" облегчило "Динамо" путь в группу Лиги чемпионов

Фото: футболисты "Динамо" (twitter.com/dynamokyiv)

Французский "Лион" напрямую вышел в групповой этап

Победа "Челси" над "Арсеналом" в финале Лиги Европы (4:1) позволила французскому "Лиону" попасть в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне, что облегчило путь киевскому "Динамо" в группу турнира. Об этом сообщает iSport.ua.

"Лион", занявший третье место в чемпионате Франции, должен был начинать путь в турнире со стадии плей-офф отборочного раунда, но по регламенту УЕФА сыграет сразу в основной стадии. Вместо французского клуба в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют турецкий "Истанбул Башакшехир" и ЛАСК (Австрия).

#UCL L'OL directement qualifié pour la phase de groupes ! https://t.co/Bi1gFINO8y — Olympique Lyonnais (@OL) May 29, 2019

В том случае, если победу одержал бы "Арсенал", французская команда начала бы свой путь с квалификации. Ее потенциальным соперником в плей-офф отбора было киевское "Динамо".

Сегодня финал Лиги Европы. Думаю, всем, кто любит "Динамо", есть смысл поболеть в финале за "Челси". Почему? Всё просто.... Опубліковано Andrew Shakhov Вівторок, 28 травня 2019 р.

Таким образом, "бело-синие" путь в групповой этап начнут поединком с одной из команд: "Брюгге" (Бельгия), "Истамбул Башакшехир" и ЛАСК.