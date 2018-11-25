"Динамо" уступило "Александрии" и опустилось на 3 место в УПЛ

Фото: "Александрия" - "Динамо" (twitter.com/FCO1948)

Подопечные Владимира Шарана заняли в турнирной таблице второе место

"Александрия" на своем стадионе переиграла киевское "Динамо" в 16 туре украинской Премьер-лиги (УПЛ) со счетом 2:1. Об этом сообщается в Twitter "желто-черных".

Подопечные Владимира Шарана вышли вперед уже на 3 минуте, ударом отметился Андрей Цуриков. Через 30 минут "бело-синие" сравняли счет благодаря голу Беньямина Вербича. Но на 57 минуте Андрей Запорожан реализовал пенальти.

Эта победа позволила "Александрии" сместить команду Александра Хацкевича со второго на третью строчку в турнирной таблице. От лидера чемпионата - донецкого "Шахтера" - команду из Александрии сейчас отделяет 8 очков.

Ранее александрийцы никогда не обыгрывали динамовцев в рамках чемпионата Украины. Команды сыграли между собой 16 раз. 13 побед на счету "Динамо", 2 раза команды сыграли вничью.

При этом в Кубке Украины команды играли между собой 3 раза, по одной победе на счету каждого клуба, один раз была зафиксирована ничья.