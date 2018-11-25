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"Динамо" поступилося "Олександрії" і опустилось на 3 місце в УПЛ

Новини » Спорт    25.11.2018 - 21:42
"Динамо" поступилося "Олександрії" і опустилось на 3 місце в УПЛ

Підопічні Володимира Шарана зайняли в турнірній таблиці друге місце

"Олександрія" на своєму стадіоні переграла київське "Динамо" в 16 турі УПЛ з рахунком 2:1. Про це повідомляється в Twitter "жовто-чорних".

Підопічні Володимира Шарана вийшли вперед вже на 3 хвилині, ударом відзначився Андрій Цуріков. Через 30 хвилин "біло-сині" зрівняли рахунок завдяки голу Беньяміна Вербича. Але на 57 хвилині Андрій Запорожан реалізував пенальті.

Ця перемога дозволила "Олександрії" змістити команду Олександра Хацкевича з другого на третій рядок у турнірній таблиці.

Раніше олександрійці ніколи не обігравали динамівців в рамках чемпіонату України. Команди зіграли між собою 16 разів. 13 перемог на рахунку "Динамо", 2 рази команди зіграли внічию.

При цьому в Кубку України команди грали між собою 3 рази, по одній перемозі на рахунку кожного клубу, один раз була зафіксована нічия.

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