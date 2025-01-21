"Динамо" з трьома забитими голами здобуло перше очко в Лізі Європи

Ліга Європи, основний раунд, 7-й тур

"Галатасарай" – "Динамо" – 3:3

Голи: Санчес, 6, Бардакджі, 22, Осімхен, 53 (пенальті) – Ванат, 45, Ярмоленко, 68, 81

Кияни пропустили вже на 6-й хвилині, коли після розіграшу кутового, захисники не вгледіли за Санчесом і той головою направив м'яч у ворота. А на 22-й рахунок став вже 0:2. Захисник Бардакджі потужним гарматним пострілом з-за меш штрафного не залишив шансів Нещерету.

Загалом у перші хвилини "Динамо" виглядало звично безпорадно. І за підсумковий результат за таких обставин було дуже тривожно. Втім, поступово кияни на полі освоїлись.

Анонсуючи матч ми згадували, що оборона – не найсильніша лінія турецького клубу. Гра підтвердила це. Господарі дозволяли "біло-синім" атакувати, комбінувати, входити до штрафного. Але динамівці не могли взяти те, що давали їм суперники. Позиційні атаки без ударів не могли завдати шкоди господарям. А кияни ніби намагались завести м'яч у ворота.

Так продовжувалось до 44-ї хвилини, коли перший удар по воротах "Галатасарая" все ж відбувся. І одразу став гольовим. Буяльський отримав м'яч на правому фланзі, трохи просунувся з ним і, здавалося, випустив за лінію. Але свисток судді промовчав. Послідував пас на Ваната, який з гострого кута переграв воротаря. 2:1 – після першого тайму.

А на початку другого стався доволі цікавий епізод. Під час атаки господарів гравець "Галатасарая" Їлмаз зіграв рукою. Суддя показав йому червону картку. Але згодом передивився епізод за допомогою VAR і кардинально змінив своє рішення. Картку відмінив, натомість призначив пенальті у ворота киян, угледівши порушення з боку Тимчика. Осімхен чітко реалізував 11-метровий. 3:1 – на користь стамбульців.

Ну а потім наступив зірковий час Ярмоленка. Ветеран "Динамо" увійшов у гру після перерви разом з Піхальонком. І ця пара буквально перевернула гру. 35-річний Ярмоленко відзначився двічі, що принесло киянам сенсаційну нічию. "Динамо" забило цілих три голи в одному поєдинку і здобуло перше очко в турнірі.