"Динамо" с тремя забитыми голами добыло первое очко в Лиге Европы

Лига Европы, основной раунд, 7-й тур

"Галатасарай" - "Динамо" - 3:3

Голы: Санчес, 6, Бардакджи, 22, Осимген, 53 (пенальти) - Ванат, 45, Ярмоленко, 68, 81

Киевляне пропустили уже на 6-й минуте, когда после розыгрыша углового, защитники не углядели за Санчесом и тот голово. направил мяч в ворота. А на 22-й счет стал уже 0:2. Защитник Бардакджи мощным пушечным выстрелом из-за пределов штрафной не оставил шансов Нещерету.

В целом в первые минуты "Динамо" выглядело привычно беспомощно. И за итоговый результат при таких обстоятельствах было очень тревожно. Впрочем, постепенно киевляне на поле освоились.

Анонсируя матч мы упоминали, что оборона - не самая сильная линия турецкого клуба. Матч подтвердил это. Хозяева позволяли "бело-синим" атаковать, комбинировать, входить в штрафную. Но динамовцы не могли взять то, что давали им соперники. Позиционные атаки без ударов не могли нанести вреда хозяевам. А киевляне будто пытались завести мяч в ворота.

Так продолжалось до 44-й минуты, когда первый удар по воротам "Галатасарая" все же состоялся. И сразу стал голевым. Буяльский получил мяч на правом фланге, немного продвинулся с ним и, казалось, выпустил за линию. Но свисток судьи промолчал. Последовал пас на Ваната, который с острого угла переиграл вратаря. 2:1 - после первого тайма.

А в начале второго произошел довольно интересный эпизод. Во время атаки хозяев игрок "Галатасарая" Йылмаз сыграл рукой. Судья показал ему красную карточку. Но впоследствии пересмотрел эпизод с помощью VAR и кардинально изменил свое решение. Карточку отменил, зато назначил пенальти в ворота киевлян, усмотрев нарушение со стороны Тымчика. Осимхен четко реализовал 11-метровый. 3:1 - в пользу стамбульцев.

Ну а затем наступил звездный час Ярмоленко. Ветеран "Динамо" вошел в игру после перерыва вместе с Пихаленком. И эта пара буквально перевернула игру. Ярмоленко сбил дважды, что принесло киевлянам сенсационную ничью. "Динамо" забило целых три гола в одном поединке и добыло первое очко в турнире.