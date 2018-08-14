"Динамо" обыграло "Славию" и вышло в плей-офф раунда Лиги чемпионов

"Бело-синие" прошли чехов в квалификации

Киевское "Динамо" одержало победу над пражской "Славией" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счётом 2:0.

На 11-й минуте Виктор Цыганков со штрафного удара закинул мяч в штрафную гостей, а Беньямин Вербич в падении ногой протолкнул игровой снаряд в ворота.

На 74 минуте Цыганков протащил мяч с центра поля, отдал передачу между двумя защитниками на ход Артёму Беседину, который переиграл вратаря.

Первый матч команды сыграли вничью 1:1.

В раунде плей-офф квалификации ЛЧ "Динамо" сыграет с победителем пары "Аякс" - "Стандард" (первая игра - 2:2).