"Динамо" обыграло "Славию" и вышло в плей-офф раунда Лиги чемпионов

Новости Спорт 14.08.2018 - 21:45
Фото: "Динамо" - "Славия" (facebook.com/fcdynamoua)
Фото: "Динамо" - "Славия" (facebook.com/fcdynamoua)

"Бело-синие" прошли чехов в квалификации

Киевское "Динамо" одержало победу над пражской "Славией" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счётом 2:0.

На 11-й минуте Виктор Цыганков со штрафного удара закинул мяч в штрафную гостей, а Беньямин Вербич в падении ногой протолкнул игровой снаряд в ворота.

На 74 минуте Цыганков протащил мяч с центра поля, отдал передачу между двумя защитниками на ход Артёму Беседину, который переиграл вратаря.

Первый матч команды сыграли вничью 1:1.

В раунде плей-офф квалификации ЛЧ "Динамо" сыграет с победителем пары "Аякс" - "Стандард" (первая игра - 2:2).

Славия - Динамо 1-1: видео голов и обзор матча "Динамо" упустило победу над "Славией" в отборе Лиги чемпионов
Теги:  Динамо,  квалификация,  плей-офф,  Лига Чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС