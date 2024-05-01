"Динамо" в травні: повний розклад матчів українського гранда
Київське "Динамо" завершить другу частину сезону 2023/24 п'ятьма поєдинками в останній місяць весни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
У травні підопічні Олександра Шовковського зіграють п'ять матчів у рамках української Прем'єр-ліги. "Біло-сині" досі претендують на чемпіонський титул.
У середу, 1 травня, "Динамо" зустрінеться з рівненським "Вересом" на домашній арені. Цей поєдинок – перенесений з минулого року матч 5-го туру. Далі на киян чекатиме домашня зустріч із ковалівським "Колосом" (5 травня).
Головне протистояння чемпіонату України – Класичне проти донецького "Шахтаря" – заплановане на 11 травня. Потім "Динамо" перетнеться з криворізьким "Кривбасом" у столиці (18 травня). Закриватимуть чемпіонат "біло-сині" виїзним поєдинком проти "Руха" зі Львова.
Повний перелік матчів "Динамо" в травні:
- "Динамо" – "Верес", 1 травня
- "Динамо" – "Колос", 5 травня
- "Шахтар" – "Динамо", 11 травня
- "Динамо" – "Кривбас", 18 травня*
- "Рух" – "Динамо", 25 травня*
* – базові дати туру
"Динамо" наразі йде другим у турнірній таблиці УПЛ. Столичний гранд набрав 57 очок і на сім пунктів відстав від "Шахтаря". Щоправда, "гірники" зіграли на матч більше. Матч першого кола між найтитулованішими командами України завершився мінімальною перемогою донеччан.
До слова, раніше Ванат і Шовковський здобули нагороди УПЛ для "Динамо".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.