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"Динамо" в травні: повний розклад матчів українського гранда

Київ, Середа 01 травня 2024 15:25
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"Динамо" в травні: повний розклад матчів українського гранда Фото: Кияни ведуть боротьбу за титул УПЛ (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" завершить другу частину сезону 2023/24 п'ятьма поєдинками в останній місяць весни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

У травні підопічні Олександра Шовковського зіграють п'ять матчів у рамках української Прем'єр-ліги. "Біло-сині" досі претендують на чемпіонський титул.

У середу, 1 травня, "Динамо" зустрінеться з рівненським "Вересом" на домашній арені. Цей поєдинок – перенесений з минулого року матч 5-го туру. Далі на киян чекатиме домашня зустріч із ковалівським "Колосом" (5 травня).

Головне протистояння чемпіонату України – Класичне проти донецького "Шахтаря" – заплановане на 11 травня. Потім "Динамо" перетнеться з криворізьким "Кривбасом" у столиці (18 травня). Закриватимуть чемпіонат "біло-сині" виїзним поєдинком проти "Руха" зі Львова.

Повний перелік матчів "Динамо" в травні:

  • "Динамо" – "Верес", 1 травня
  • "Динамо" – "Колос", 5 травня
  • "Шахтар" – "Динамо", 11 травня
  • "Динамо" – "Кривбас", 18 травня*
  • "Рух" – "Динамо", 25 травня*

* – базові дати туру

&quot;Динамо&quot; в травні: повний розклад матчів українського гранда

"Динамо" наразі йде другим у турнірній таблиці УПЛ. Столичний гранд набрав 57 очок і на сім пунктів відстав від "Шахтаря". Щоправда, "гірники" зіграли на матч більше. Матч першого кола між найтитулованішими командами України завершився мінімальною перемогою донеччан.

До слова, раніше Ванат і Шовковський здобули нагороди УПЛ для "Динамо".

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