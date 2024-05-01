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"Динамо" в мае: полное расписание матчей украинского гранда

Киев, Среда 01 мая 2024 15:25
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"Динамо" в мае: полное расписание матчей украинского гранда Фото: Киевляне ведут борьбу за титул УПЛ (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" завершит вторую часть сезона 2023/24 пятью поединками в последний месяц весны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

В мае подопечные Александра Шовковского сыграют пять матчей в рамках украинской Премьер-лиги. "Бело-синие" до сих пор претендуют на чемпионский титул.

В среду, 1 мая, "Динамо" встретится с ровенским "Вересом" на домашней арене. Этот поединок – перенесенный с прошлого года матч 5-го тура. Далее киевлян ждет домашняя встреча с ковалевским "Колосом" (5 мая).

Главное противостояние чемпионата Украины – Классическое против донецкого "Шахтера" – запланировано на 11 мая. Затем "Динамо" сразится с криворожским "Кривбассом" в столице (18 мая). Закрывать чемпионат "бело-синие" будут выездным поединком против "Руха" из Львова.

Полный перечень матчей "Динамо" в мае:

  • "Динамо" – "Верес", 1 мая
  • "Динамо" – "Колос", 5 мая
  • "Шахтер" – "Динамо", 11 мая
  • "Динамо" – "Кривбасс", 18 мая*
  • "Рух" – "Динамо", 25 мая*

* – базовые даты тура

&quot;Динамо&quot; в мае: полное расписание матчей украинского гранда

"Динамо" идет вторым в турнирной таблице УПЛ. Столичный гранд набрал 57 очков и на семь пунктов отстал от "Шахтера". Правда, "горняки" сыграли на матч больше. Матч первого круга между самыми титулованными командами Украины завершился минимальной победой дончан.

К слову, ранее Ванат и Шовковский получили награды УПЛ для "Динамо".

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