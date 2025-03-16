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"Динамо" та "Шахтар" дарують шанси "Олександрії": огляд і відео топ-моментів 21-го туру УПЛ

Фото: "Олександрія" скористалася осічками конкурентів (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

21-й тур української Прем'єр-ліги пройшов у незвичному форматі та в цілому став невдалим для лідерів. З-поміж них лише "Олександрія" порадувала уболівальників яскравою перемогою.

Детально про матчі національного чемпіонату – в огляді РБК-Україна.

"Динамо" та "Шахтар" знову втратили очки. Киянам, які вдома грали з "Зорею" не допомогло й блокування шістьох футболістів суперника, які виступають за луганський колектив на правах оренди від столичного клубу. Лідери поступалися протягом більшої частини матчу і максимум, чого добились – нічиєї (2:2).

Не зміг виграти і "Шахтар", який володіючи перевагою, поділив бали з "Карпатами" (0:0).  Осічками конкурентів скористалася "Олександрія". Розбивши "Оболонь" (4:0), підопічні Руслана Ротаня скоротили відставання від "Динамо" до чотирьох пунктів та відірвались на шість – від "Шахтаря".

"Полісся" зазнало нищівної поразки від "Вереса" (1:5), але змогло втриматися на четвертому рядку. Житомирців мав обходити "Кривбас", але він не зміг зіграти свій поєдинок з "Лівим Берегом" через тривалу повітряну тривогу.

У суперечці за виживання відбувся поєдинок двох останніх команд у турнірній таблиці. "Інгулець" в номінально домашньому матчі, що проходив у Одесі, здолав "Чорноморець" (1:0) та зрівнявся з суперниками за очками. У головних аутсайдерів першості – по 15 балів.

Наступний, 22-й тур УПЛ пройде вже після міжнародної перерви на матчі збірних. Поєдинки чемпіонату України відбудуться 28-30 березня.    

Матчі 21-го туру

"Олександрія" – "Оболонь" – 4:0

Голи: Філіппов, 13, 44, Безерра, 16, Ндіка, 90

"Динамо" – "Зоря" – 2:2

Голи: Ванат, 5, Пономаренко, 71 – Будківський, 2, Джордан, 9

"Верес" – "Полісся" – 5:1

Голи: Степанюк, 13, 45, Дахновський, 58, Гайдучик, 65, Шевченко, 88 – Батіста, 33

"Карпати" – "Шахтар" – 0:0

"Рух" – "Ворскла" – 0:1

Гол: Малиш, 82

"Інгулець" – "Чорноморець" – 1:0

Гол: Пушкарьов, 18

ЛНЗ – "Колос" – 2:0

Голи: Ейнел, 37, Г. Пасіч, 67

"Кривбас" – "Лівий Берег" – перенесений

Становище команд:

  1. "Динамо" – 51 очко (21 матч)
  2. "Олександрія" – 47 (21)
  3. "Шахтар" – 41 (20)
  4. "Полісся" – 34 (21)
  5. "Кривбас" – 32 (19)
  6. "Зоря" – 29 (20)
  7. "Карпати" – 29 (21)
  8. "Верес" – 28 (21)
  9. "Рух" – 26 (21)
  10. ЛНЗ – 25 (21)
  11. "Лівий Берег" – 22 (20)
  12. "Ворскла" – 21 (21)
  13. "Колос" – 18 (21)
  14. "Оболонь" – 18 (21)
  15. "Чорноморець" – 15 (21)
  16. "Інгулець" – 15 (20)

Бомбардири:

  • Владислав Ванат ("Динамо") – 12 голів
  • Георгій Судаков ("Шахтар") – 10
  • Олексій Гуцуляк ("Полісся") – 10
  • Олександр Філіппов ("Олександрія") – 10

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