"Динамо" та "Шахтар" дарують шанси "Олександрії": огляд і відео топ-моментів 21-го туру УПЛ

21-й тур української Прем'єр-ліги пройшов у незвичному форматі та в цілому став невдалим для лідерів. З-поміж них лише "Олександрія" порадувала уболівальників яскравою перемогою.

"Динамо" та "Шахтар" знову втратили очки. Киянам, які вдома грали з "Зорею" не допомогло й блокування шістьох футболістів суперника, які виступають за луганський колектив на правах оренди від столичного клубу. Лідери поступалися протягом більшої частини матчу і максимум, чого добились – нічиєї (2:2).

Не зміг виграти і "Шахтар", який володіючи перевагою, поділив бали з "Карпатами" (0:0). Осічками конкурентів скористалася "Олександрія". Розбивши "Оболонь" (4:0), підопічні Руслана Ротаня скоротили відставання від "Динамо" до чотирьох пунктів та відірвались на шість – від "Шахтаря".

"Полісся" зазнало нищівної поразки від "Вереса" (1:5), але змогло втриматися на четвертому рядку. Житомирців мав обходити "Кривбас", але він не зміг зіграти свій поєдинок з "Лівим Берегом" через тривалу повітряну тривогу.

У суперечці за виживання відбувся поєдинок двох останніх команд у турнірній таблиці. "Інгулець" в номінально домашньому матчі, що проходив у Одесі, здолав "Чорноморець" (1:0) та зрівнявся з суперниками за очками. У головних аутсайдерів першості – по 15 балів.

Наступний, 22-й тур УПЛ пройде вже після міжнародної перерви на матчі збірних. Поєдинки чемпіонату України відбудуться 28-30 березня.

Матчі 21-го туру

"Олександрія" – "Оболонь" – 4:0

Голи: Філіппов, 13, 44, Безерра, 16, Ндіка, 90

"Динамо" – "Зоря" – 2:2

Голи: Ванат, 5, Пономаренко, 71 – Будківський, 2, Джордан, 9

"Верес" – "Полісся" – 5:1

Голи: Степанюк, 13, 45, Дахновський, 58, Гайдучик, 65, Шевченко, 88 – Батіста, 33

"Карпати" – "Шахтар" – 0:0

"Рух" – "Ворскла" – 0:1

Гол: Малиш, 82

"Інгулець" – "Чорноморець" – 1:0

Гол: Пушкарьов, 18

ЛНЗ – "Колос" – 2:0

Голи: Ейнел, 37, Г. Пасіч, 67

"Кривбас" – "Лівий Берег" – перенесений

Становище команд:

"Динамо" – 51 очко (21 матч) "Олександрія" – 47 (21) "Шахтар" – 41 (20) "Полісся" – 34 (21) "Кривбас" – 32 (19) "Зоря" – 29 (20) "Карпати" – 29 (21) "Верес" – 28 (21) "Рух" – 26 (21) ЛНЗ – 25 (21) "Лівий Берег" – 22 (20) "Ворскла" – 21 (21) "Колос" – 18 (21) "Оболонь" – 18 (21) "Чорноморець" – 15 (21) "Інгулець" – 15 (20)

Бомбардири: