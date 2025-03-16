"Динамо" и "Шахтер" дарят шансы "Александрии": обзор и видео топ-моментов 21-го тура УПЛ

21-й тур украинской Премьер-лиги прошел в непривычном формате и в целом стал неудачным для лидеров. Среди них только "Александрия" порадовала болельщиков яркой победой.

"Динамо" и "Шахтер" снова потеряли очки. Киевлянам, которые дома играли с "Зарей" не помогла и блокировка шести футболистов соперника, которые выступают за луганский коллектив на правах аренды от столичного клуба. Лидеры уступали на протяжении большей части матча и максимум, чего добились - ничьей (2:2).

Не смог выиграть и "Шахтер", который владея преимуществом, поделил баллы с "Карпатами" (0:0). Осечками конкурентов воспользовалась "Александрия". Разбив "Оболонь" (4:0), подопечные Руслана Ротаня сократили отставание от "Динамо" до четырех пунктов и оторвались на шесть - от "Шахтера".

"Полесье" потерпело сокрушительное поражение от "Вереса" (1:5), но смогло удержаться на четвертой строчке. Житомирцев должен был обходить "Кривбасс", но он не смог сыграть свой поединок с "Левым Берегом" из-за длительной воздушной тревоги.

В споре за выживание состоялся поединок двух последних команд в турнирной таблице. "Ингулец" в номинально домашнем матче, который проходил в Одессе, одолел "Черноморец" (1:0) и сравнялся с соперниками по очкам. У главных аутсайдеров первенства - по 15 баллов.

Следующий, 22-й тур УПЛ пройдет уже после международного перерыва на матчи сборных. Поединки чемпионата Украины состоятся 28-30 марта.

Матчи 21-го тура

"Александрия" - "Оболонь" - 4:0

Голы: Филиппов, 13, 44, Безерра, 16, Ндика, 90

"Динамо" - "Заря" - 2:2

Голы: Ванат, 5, Пономаренко, 71 - Будковский, 2, Джордан, 9

"Верес" - "Полесье" - 5:1

Голы: Степанюк, 13, 45, Дахновский, 58, Гайдучик, 65, Шевченко, 88 - Батиста, 33

"Карпаты" - "Шахтер" - 0:0

"Рух" - "Ворскла" - 0:1

Гол: Малыш, 82

"Ингулец" - "Черноморец" - 1:0

Гол: Пушкарев, 18

ЛНЗ - "Колос" - 2:0

Голы: Эйнел, 37, Г. Пасич, 67

"Кривбасс" - "Левый Берег" - перенесен

Положение команд:

"Динамо" - 51 очко (21 матч) "Александрия" - 47 (21) "Шахтер" - 41 (20) "Полесье" - 34 (21) "Кривбасс" - 32 (19) "Заря" - 29 (20) "Карпаты" - 29 (21) "Верес" - 28 (21) "Рух" - 26 (21) ЛНЗ - 25 (21) "Левый Берег" - 22 (20) "Ворскла" - 21 (21) "Колос" - 18 (21) "Оболонь" - 18 (21) "Черноморец" - 15 (21) "Ингулец" - 15 (20)

Бомбардиры: