"Динамо" и "Шахтер" дарят шансы "Александрии": обзор и видео топ-моментов 21-го тура УПЛ
21-й тур украинской Премьер-лиги прошел в непривычном формате и в целом стал неудачным для лидеров. Среди них только "Александрия" порадовала болельщиков яркой победой.
Детально о матчах национального чемпионата - в обзоре РБК-Украина.
"Динамо" и "Шахтер" снова потеряли очки. Киевлянам, которые дома играли с "Зарей" не помогла и блокировка шести футболистов соперника, которые выступают за луганский коллектив на правах аренды от столичного клуба. Лидеры уступали на протяжении большей части матча и максимум, чего добились - ничьей (2:2).
Не смог выиграть и "Шахтер", который владея преимуществом, поделил баллы с "Карпатами" (0:0). Осечками конкурентов воспользовалась "Александрия". Разбив "Оболонь" (4:0), подопечные Руслана Ротаня сократили отставание от "Динамо" до четырех пунктов и оторвались на шесть - от "Шахтера".
"Полесье" потерпело сокрушительное поражение от "Вереса" (1:5), но смогло удержаться на четвертой строчке. Житомирцев должен был обходить "Кривбасс", но он не смог сыграть свой поединок с "Левым Берегом" из-за длительной воздушной тревоги.
В споре за выживание состоялся поединок двух последних команд в турнирной таблице. "Ингулец" в номинально домашнем матче, который проходил в Одессе, одолел "Черноморец" (1:0) и сравнялся с соперниками по очкам. У главных аутсайдеров первенства - по 15 баллов.
Следующий, 22-й тур УПЛ пройдет уже после международного перерыва на матчи сборных. Поединки чемпионата Украины состоятся 28-30 марта.
Матчи 21-го тура
"Александрия" - "Оболонь" - 4:0
Голы: Филиппов, 13, 44, Безерра, 16, Ндика, 90
"Динамо" - "Заря" - 2:2
Голы: Ванат, 5, Пономаренко, 71 - Будковский, 2, Джордан, 9
"Верес" - "Полесье" - 5:1
Голы: Степанюк, 13, 45, Дахновский, 58, Гайдучик, 65, Шевченко, 88 - Батиста, 33
"Карпаты" - "Шахтер" - 0:0
"Рух" - "Ворскла" - 0:1
Гол: Малыш, 82
"Ингулец" - "Черноморец" - 1:0
Гол: Пушкарев, 18
ЛНЗ - "Колос" - 2:0
Голы: Эйнел, 37, Г. Пасич, 67
"Кривбасс" - "Левый Берег" - перенесен
Положение команд:
- "Динамо" - 51 очко (21 матч)
- "Александрия" - 47 (21)
- "Шахтер" - 41 (20)
- "Полесье" - 34 (21)
- "Кривбасс" - 32 (19)
- "Заря" - 29 (20)
- "Карпаты" - 29 (21)
- "Верес" - 28 (21)
- "Рух" - 26 (21)
- ЛНЗ - 25 (21)
- "Левый Берег" - 22 (20)
- "Ворскла" - 21 (21)
- "Колос" - 18 (21)
- "Оболонь" - 18 (21)
- "Черноморец" - 15 (21)
- "Ингулец" - 15 (20)
Бомбардиры:
- Владислав Ванат ("Динамо") - 12 голов
- Георгий Судаков ("Шахтер") - 10
- Алексей Гуцуляк ("Полесье") - 10
- Александр Филиппов ("Александрия") - 10
Ранее первые легионеры присоединились к сборной Украины перед матчами с Бельгией в Лиге наций.