"Динамо" та Фонд братів Суркісів передали вантажівку допомоги для СБУ

"Благодійний фонд братів Суркісів продовжує свою роботу, продовжує вкладати кошти в те, щоб ми максимально допомогли тим, хто сьогодні на нулі. З дня в день ідуть вантажі. Сьогодні наші гості - представники СБУ, які теж одержують, як і представники Міністерства оборони одержали в понеділок, сухі супи. Це те, що потрібно задля того, щоб на передовій наші воїни змогли поїсти гарячого", - розповів перший віце-президент "Динамо" Віталій Сівков.

Також, за його словами, одним з основних напрямків фонду є допомога Збройним силам України шляхом закупівлі необхідних технічних засобів та предметів першої необхідності (зокрема засобів особистої гігієни, які так затребувані на передовій, враховуючи умови перебування військових), борошна, продуктів харчування, а також технічних засобів зв'язку та розвідувальних дронів для підрозділів ЗСУ.

Крім того, були закуплені та передані підрозділам ЗСУ транспортні засоби, включаючи автомобілі та катер.