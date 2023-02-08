RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Динамо" и Фонд братьев Суркисов передали грузовик помощи для СБУ

Фото: "Динамо" и Фонд братьев Суркисов передали грузовик помощи для СБУ (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркисов передали очередную партию гуманитарной помощи - на этот раз для Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.

"Благотворительный фонд братьев Суркисов продолжает свою работу, продолжает вкладывать средства в то, чтобы мы максимально помогли тем, кто сегодня на нуле. Изо дня в день идут грузы. Сегодня наши гости - представители СБУ, которые тоже получают, как и представители Министерства обороны получили в понедельник, сухие супы. Это то, что нужно для того, чтобы на передовой наши воины смогли поесть горячего", - рассказал первый вице-президент "Динамо" Виталий Сивков.

Также, по его словам, одним из основных направлений фонда является помощь Вооруженным силам Украины путем закупки необходимых технических средств и предметов первой необходимости (в том числе средств личной гигиены, которые так востребованы на передовой, учитывая условия пребывания военных), муки, продуктов питания, а также технических средств связи и разведывательных дронов для подразделений ВСУ.

Кроме того, были закуплены и переданы подразделениям ВСУ транспортные средства, включая автомобили и катера.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" и Фонд братьев Суркисов отправили на фронт большую партию сухих супов для ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоСлужба безопасности Украины