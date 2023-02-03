"Динамо" та Фонд братів Суркісів відправили черговий вантаж для ЗСУ

"Сьогоднішній гуманітарний вантаж - один із епізодів великого процесу. Кожен у цій війні знаходить своє місце та чим допомогти, аби наближати нашу Перемогу. Сьогодні ми вишукуємо ті потреби, які актуальні для наших військових - раніше це були санітарно-гігієнічні засоби, борошно, продукти харчування, а сьогодні відправляємо сухі супові набори. І ці дві фури - частина потоку гуманітарної допомоги, яку сьогодні організовує Фонд братів Суркіс", - повідомив перший віце-президент клубу Віталій Сівков.