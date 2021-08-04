"Динамо" сыграло вничью с "Фенербахче" после победного старта в УПЛ

Сегодня "Динамо" провела матч с местной командой "Фенербахче" в Стамбуле. В конце концов команды сыграли вничью.

Украинская футбольная команда отличилась первым голом благодаря отличной игре Богдана Леднева. В середине первого тайма футболист попал во вражеские ворота после удачного паса от Цыганкова, благодаря чему "Динамо" начала вести в счете.

После перерыва украинская команда приняла решение установить Дениса Гармаша на позицию центрфорварда. "Динамо" удерживало инициативу за собой, впрочем пас Месута Озила вывел Пелкаса один на один с кипером украинского клуба, после чего футболист забил в ворота пробив мяч между ног у вратаря Дениса Бойка.

В конце концов, игра закончилась ничьей. Сейчас "Динамо" продолжает готовиться к следующему матчу с "Зарей", который состоится уже на следующих выходных.