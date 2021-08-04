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"Динамо" сыграло вничью с "Фенербахче" после победного старта в УПЛ

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Стамбул, Среда 04 августа 2021 21:14
"Динамо" сыграло вничью с "Фенербахче" после победного старта в УПЛ Фото: "Динамо" сыграло в ничью в "Фенербахче" после победного казнь в УПЛ (dynamo.kiev.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня "Динамо" провела матч с местной командой "Фенербахче" в Стамбуле. В конце концов команды сыграли вничью.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Украинская футбольная команда отличилась первым голом благодаря отличной игре Богдана Леднева. В середине первого тайма футболист попал во вражеские ворота после удачного паса от Цыганкова, благодаря чему "Динамо" начала вести в счете.

После перерыва украинская команда приняла решение установить Дениса Гармаша на позицию центрфорварда. "Динамо" удерживало инициативу за собой, впрочем пас Месута Озила вывел Пелкаса один на один с кипером украинского клуба, после чего футболист забил в ворота пробив мяч между ног у вратаря Дениса Бойка.

В конце концов, игра закончилась ничьей. Сейчас "Динамо" продолжает готовиться к следующему матчу с "Зарей", который состоится уже на следующих выходных.

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Динамо Фенербахче Футбол
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