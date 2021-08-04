ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Динамо" зіграло внічию з "Фенербахче" після переможного старту в УПЛ

Новость на русском →
Стамбул, Середа 04 серпня 2021 21:14
"Динамо" зіграло внічию з "Фенербахче" після переможного старту в УПЛ Фото: "Динамо" зіграло в нічию в "Фенербахче" після переможного страту в УПЛ (dynamo.kiev.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні "Динамо" провела матч з місцевою командою "Фенербахче" у Стамбулі. Зрештою команди зіграли внічию.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Українська футбольна команда відзначилась першим голом завдяки відмінній грі Богдана Лєднєва. В середині першого тайму футболіст влучив у ворожі ворота після вдалого паса від Циганкова, завдяки чому "Динамо" почала вести в рахунку.

Після перерви, українська команда прийняла рішення встановити Дениса Гармаша на позицію центрфорварда. "Динамо" утримувало ініціативу за собою, втім пас Месута Озіла вивів Пелкаса віч-на-віч з кіпером українського клубу, після чого футболіст забив у ворота пробивши м’яч між ніг у воротаря Дениса Бойка.

Зрештою, гра закінчилась нічиєю. Наразі "Динамо" продовжує готуватися до наступного матчу з "Зорею", який відбудеться вже на наступних вихідних.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Фенербахче Футбол
NEWS
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
DAILY
Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять