ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Динамо" сыграет с "Колосом", "Шахтер" - с "Агробизнесом" в 1/4 финала Кубка Украины

Автор: Вера Олейник

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. По итогам жребия, действующий обладатель трофея - киевское "Динамо" - сразится с ковалевским Колосом, а чемпион Украины - донецький "Шахтер" - против "Агробизнеса".

Самые читаемые новости

Процедура прошла в рамках видео-конференции.

Еще две пары составили "Днепр-1" - "Александрия" и "Заря" - "Верес".

Матчи четвертьфинала запланированы на 3 марта 2021 года. Финал должен пройти 12 мая в Тернополе на городском стадионе, который не смог принять матч в нынешнем году из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в прошлогоднем финале "Динамо" в серии пенальти обыграло полтавскую "Ворсклу".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДинамоШахтерКубок Украиныжеребьевка