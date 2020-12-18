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"Динамо" зіграє з "Колосом", "Шахтар" - з "Агробізнесом" в 1/4 фіналу Кубка України

Автор: Вера Олейник

У Будинку футболу відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України. За підсумками жеребкування, чинний володар трофею - київське "Динамо" зіграє з ковалевським Колосом, а чемпіон України - донецький "Шахтар" - проти "Агробізнесу".

Ще дві пари склали "Дніпро-1" - "Олександрія" і "Зоря" - "Верес".

Матчі чвертьфіналу заплановано на 3 березня 2021 року. Фінал повинен пройти 12 травня у Тернополі на міському стадіоні, який не зміг прийняти матч у нинішньому році з-за пандемії коронавіруса.

Нагадаємо, у минулорічному фіналі "Динамо" в серії пенальті обіграло полтавську "Ворсклу".

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