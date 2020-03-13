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"Динамо" зіграє з клубом першої ліги в 1/2 фіналу Кубку України

Новини » Спорт     13.03.2020 - 13:15
"Динамо" зіграє з клубом першої ліги в 1/2 фіналу Кубку України
Фото: гравці "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Матчі заплановані на 15 квітня

За підсумками жеребкування Кубку України сезону 2019/20 були визначені пари 1/2 фіналу. Трансляція процедури була доступна на Youtube-каналі Української асоціації футболу.

Віцечемпіон країни київське "Динамо" зустрінеться з "Мінаєм". Поєдинок відбудеться на полі команди з першої ліги. Варто зазначити, клуб із Закарпатської області вперше в історії пробився у півфінал Кубка України.

У другій парі зійдуться "Маріуполь" та полтавська "Ворскла".

Півфінальні матчі відбудуться 15 квітня, фінал - 13 травня в Тернополі на міському стадіоні. Номінальним господарем вирішального матчу стане переможець півфінального поєдинку "Минай" - "Динамо".

Нагадаємо, "Динамо" в екстратаймі завоювало путівку в півфінал Кубка України. "Ворскла" в 1/4 фіналу обіграла "Десну" з рахунком 1:0, "Маріуполь" впорався з "Альянсом" з другої ліги (4:2), а також сенсаційний "Минай" по пенальті вибив ще одного представника Першої ліги і фіналіста минулорічного Кубка "Інгулець".

На стадії 1/8 фіналу київський клуб вибив чинного володаря трофея донецький "Шахтар" - 2:1.

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