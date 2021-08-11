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"Динамо" в сухую обыграло "Минай" и стало лидером УПЛ

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Киев, Среда 11 августа 2021 22:03
"Динамо" в сухую обыграло "Минай" и стало лидером УПЛ Фото: "Динамо" в сухую обыграло "Минай" и стало лидером УПЛ (instagram.com/fc_dynamo_kyiv)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялся матч между киевской командой "Динамо" и ужгородским клубом "Минай". Столичным удалось обыграть гостей на собственном поле.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Несмотря на спокойное начало и неудачную попытку венесуэльского футболиста "Динамо" Эрика Рамиреса выйти один на один с вратарем, уже на 19 минуте киевскому клубу удалось перехватить инициативу. После отличного паса от нападающего, полузащитник Буяльский красиво перебросил вратаря вражеской команды и подарил своей команде первый гол.

Второй гол "Динамо" не заставил ожидать себя долго. Во время дополнительного времени первого матча, венесуэльский новичок взял инициативу в свои руки и после передачи от Караваева - забил мяч в ворота "Миная".

Несмотря на достаточное количество возможностей перехватить преимущество на поле во время второго матча - киевский клуб решил остановиться на двух голах.

Игра закончилась со счетом 2: 0.


Отметим, что это была третья победа для клуба "Динамо". Сейчас команда возглавляет турнирную таблицу украинской Премьер-лиги.

&quot;Динамо&quot; в сухую обыграло &quot;Минай&quot; и стало лидером УПЛФото: турнирная таблица украинской Премьер-лиги (Google)

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