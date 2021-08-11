ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Динамо" в суху обіграло "Минай" та стало лідером УПЛ

Новость на русском →
Київ, Середа 11 серпня 2021 22:03
"Динамо" в суху обіграло "Минай" та стало лідером УПЛ Фото: "Динамо" в суху обіграло "Минай" та стало лідером УПЛ (instagram.com/fc_dynamo_kyiv)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбувся матч між київською командою "Динамо" та ужгородським клубом "Минай". Столичним вдалося обіграти гостів на власному полі.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Попри спокійне начало й невдалу спробу венесуельського футболіста "Динамо" Еріка Раміреса вийти сам на сам з воротарем, вже на 19 хвилині київському клубу вдалося перехопити ініціативу. Після відмінного пасу від нападника, півзахисник Буяльський красиво перекинув воротаря ворожої команди й подарував власній команді перший гол.

Другий гол "Динамо" не змусив очікувати на себе довго. Під час додаткового часу першого матчу, венесуельський новачок взяв ініціативу у власні руки й після передачі від Караваєва - забив м’яч у ворота "Минаю".

Попри достатню кількість можливостей перехопити перевагу на полі під час другого матчу - київський клуб вирішив зупинитися на двох голах.

Гра закінчилась з рахунком 2:0.


Відзначимо, що це була третя перемога для клубу "Динамо". Наразі команда очолює турнірну таблицю української Прем’єр-ліги.

&quot;Динамо&quot; в суху обіграло &quot;Минай&quot; та стало лідером УПЛФото: турнірна таблиця української Прем'єр-ліги (Google)

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо УПЛ Футбол
NEWS
"Дельта" продовжує поширюватися: за тиждень штам виявили в семи країнах
"Дельта" продовжує поширюватися: за тиждень штам виявили в семи країнах
DAILY
Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну