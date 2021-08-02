"Динамо" стартовало в УПЛ с разгрома над "Вересом"
Фото: киевское "Динамо" разгромило ровенский "Верес" (facebook.com/fcdynamoua)
"Динамо" стартовало в УПЛ с разгрома над "Вересом". Матч закончился со счетом 4:0 в пользу киевлян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на футбольный клуб "Динамо" Киев.
Команды играли на столичном НСК "Олимпийский".
Футболисты команды, возглавляемой Мирчи Луческу, в результате победы набрали три балла.
Голы забили: Попов (4), Гармаш (6), Тымчик (42), Цыганков (86, пен.).