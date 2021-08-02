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"Динамо" стартовало в УПЛ с разгрома над "Вересом"

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Киев, Понедельник 02 августа 2021 00:05
"Динамо" стартовало в УПЛ с разгрома над "Вересом" Фото: киевское "Динамо" разгромило ровенский "Верес" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: РБК-Украина

"Динамо" стартовало в УПЛ с разгрома над "Вересом". Матч закончился со счетом 4:0 в пользу киевлян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на футбольный клуб "Динамо" Киев.

Команды играли на столичном НСК "Олимпийский".

Футболисты команды, возглавляемой Мирчи Луческу, в результате победы набрали три балла.

Голы забили: Попов (4), Гармаш (6), Тымчик (42), Цыганков (86, пен.).

Напомним, что "Динамо" подписало контракт с бомбардиром из Венесуэллы Эриком Рамиресом.

Также "Динамо" подписало экс-полузащитника "Колоса" Антюха.

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