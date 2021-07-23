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"Динамо" подписало контракт с бомбардиром из Венесуэллы Эриком Рамиресом

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Киев, Пятница 23 июля 2021 22:59
"Динамо" подписало контракт с бомбардиром из Венесуэллы Эриком Рамиресом Фото: Эрик Рамирес (ФК "Динамо" Киев)
Автор: РБК-Украина

"Динамо" Киев подписало контракт с бомбардиром из Венесуэллы Эриком Рамиресом. Ранее 22-летний нападающий играл в словацком клубе "ДАК 1904".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на футбольный клуб "Динамо" Киев.

Футболист уже успешно прошел медосмотр в Киеве и стал игроком "Динамо".

Контракт с венесуэльским нападающим подписан на пять лет.

"В прошлом сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35-ти матчах. Также в активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы", - говорится на сайте "Динамо" Киев.

Венесуэльский форвард стал третьим новичком "Динамо" этим летом.

Напомним, что ранее "Динамо" подписало экс-полузащитника "Колоса" Антюха.

Также "Динамо" арендовало форварда Шкурина у ЦСКА.

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