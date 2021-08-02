"Динамо" стартувало в УПЛ з розгрому над "Вересом"
Фото: київське "Динамо" розгромило рівненський "Верес" ("Динамо" Київ)
"Динамо "стартувало в УПЛ з розгрому над "Вересом". Матч закінчився з рахунком 4:0 на користь киян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на футбольний клуб "Динамо" Київ.
Команди грали на столичному НСК"Олімпійський".
Футболісти команди, очолюваної Мірчі Луческу, в результаті перемоги набрали три бали.
Голи забили: Попов (4), Гармаш (6), Тимчик (42), Циганков (86, пен.).