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"Динамо" стартувало в УПЛ з розгрому над "Вересом"

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Київ, Понеділок 02 серпня 2021 00:05
"Динамо" стартувало в УПЛ з розгрому над "Вересом" Фото: київське "Динамо" розгромило рівненський "Верес" ("Динамо" Київ)
Автор: РБК-Україна

"Динамо "стартувало в УПЛ з розгрому над "Вересом". Матч закінчився з рахунком 4:0 на користь киян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на футбольний клуб "Динамо" Київ.

Команди грали на столичному НСК"Олімпійський".

Футболісти команди, очолюваної Мірчі Луческу, в результаті перемоги набрали три бали.

Голи забили: Попов (4), Гармаш (6), Тимчик (42), Циганков (86, пен.).

Нагадаємо, що "Динамо" підписало контракт з бомбардиром з Венесуели Еріком Раміресом.

Також "Динамо" підписало екс-півзахисника "Колоса" Антюха.

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