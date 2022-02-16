"Динамо" – "Спортинг": определилось место и дата проведения матча Юношеской лиги УЕФА
Фото: Динамо U-19 (fcdynamo.com)
Стало известно, где и когда состоится матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА между "Динамо" и "Спортингом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт киевского "Динамо".
После победы в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА над испанским "Депортиво", киевское "Динамо" вышло в 1/8 финала.
По результатам жеребьевки в следующем раунде киевляне должны сыграть против лиссабонского "Спортинга". Сегодня стали известны подробности проведения матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.
Игра состоится в среду, 2 марта, и пройдет на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского, начало встречи – 17:00.
Напомним, что вчера начались матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
"ПСЖ" в добавленное время дожал "Реал", а "Манчестер Сити" уничтожил "Спортинг".