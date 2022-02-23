"Динамо" – "Спортинг": матч Юношеской лиги УЕФА официально перенесли

Организация на своих официальных ресурсах изменила дату поединка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Актуальная дата – 9 марта. Начало матча назначено на 17:00.

Предварительной датой встречи между юношескими командами "Динамо" и "Спортинга" было 2 марта. Однако, из-за признания Россией "ЛДНР" и ухудшения ситуации безопасности УЕФА решил перенести поединок. Кроме того, еще может измениться и место встречи.

"Динамо" U-19 пробилось в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА после выездной победы над испанским "Депортиво". Подопечные Игоря Костюка одолели галисийцев в серии пенальти (основное время – 2:2).

Наивысшим достижением юных "динамовцев" остается выход именно в стадию 1/8 финала турнира. Юниоры "Динамо" выбывали на этом этапе в сезонах 2016/17 и 2018/19.