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"Динамо" – "Спортинг": матч Юношеской лиги УЕФА официально перенесли

Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций решил перенести матч команды U-19 киевского "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА. Соперником киевлян после жеребьевки стал лиссабонский "Спортинг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Организация на своих официальных ресурсах изменила дату поединка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Актуальная дата – 9 марта. Начало матча назначено на 17:00.

Предварительной датой встречи между юношескими командами "Динамо" и "Спортинга" было 2 марта. Однако, из-за признания Россией "ЛДНР" и ухудшения ситуации безопасности УЕФА решил перенести поединок. Кроме того, еще может измениться и место встречи.

"Динамо" U-19 пробилось в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА после выездной победы над испанским "Депортиво". Подопечные Игоря Костюка одолели галисийцев в серии пенальти (основное время – 2:2).

Наивысшим достижением юных "динамовцев" остается выход именно в стадию 1/8 финала турнира. Юниоры "Динамо" выбывали на этом этапе в сезонах 2016/17 и 2018/19.

К слову, накануне "Челси" одолел "Лилль" в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что ранее разобрали требования отобрать у России право на проведение финала Лиги чемпионов сезона 2021/22 в Санкт-Петербурге.

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