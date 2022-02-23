"Динамо" – "Спортінг": матч Юнацької ліги УЄФА офіційно перенесли

Організація на своїх офіційних ресурсах змінила дату поєдинку 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Актуальна дата – 9 березня. Початок матчу призначений на 17:00.

Попередньою датою зустрічі між юнацькими командами "Динамо" та "Спортінга" було 2 березня. Однак, через визнання Росією "ЛДНР" і погіршення безпекової ситуації УЄФА вирішив перенести поєдинок. Окрім того, ще може змінитися і місце зустрічі.

"Динамо" U-19 пробилося до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА після виїзної перемоги над іспанським "Депортіво". Підопічні Ігоря Костюка здолали галісійців у серії пенальті (основний час – 2:2).

Найвищим досягненням юних "динамівців" залишається вихід саме до стадії 1/8 фіналу турніру. Юніори "Динамо" вибували на цьому етапі в сезонах 2016/17 і 2018/19.