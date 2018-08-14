Динамо - Славия: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом киевский клуб

Киевское "Динамо" в родных стенах примет пражскую "Славию" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 19:30, а смотреть поединок можно на канале "2+2". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "бело-синих".

14 августа 19:30

Киев, НСК "Олимпийский"

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является "Динамо". Букмекерская контора bwin предлагает поставить на хозяев за 1,75. Победа "Славии" оценивается коэффициент 5,0. На ничью выставлено 3,4.

Их коллеги из William Hill такого же мнения - на победу киевлян принимают ставки с коэффициентом 1,80, тогда как выигрыш чешской команды - 4,75, а ничья - 3,40.

Специалисты bet365 оценивают победу подопечных Хацкевича в 1,75, "Славия", - 5,00, на ничью выставлен коэффициент в 3,40.

Напомним, два основных игрока "Славии" имеют шанс сыграть с "Динамо".