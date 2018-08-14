Динамо - Славия: прогноз букмекеров

Новости Спорт 14.08.2018 - 16:04
Фото: "Динамо" - "Славия" (facebook.com/fcdynamoua)
Фото: "Динамо" - "Славия" (facebook.com/fcdynamoua)

Специалисты считают фаворитом киевский клуб

Киевское "Динамо" в родных стенах примет пражскую "Славию" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 19:30, а смотреть поединок можно на канале "2+2". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "бело-синих".

14 августа 19:30
Киев, НСК "Олимпийский"

 

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является "Динамо". Букмекерская контора bwin предлагает поставить на хозяев за 1,75. Победа "Славии" оценивается коэффициент 5,0. На ничью выставлено 3,4.

Их коллеги из William Hill такого же мнения - на победу киевлян принимают ставки с коэффициентом 1,80, тогда как выигрыш чешской команды - 4,75, а ничья - 3,40.

Специалисты bet365 оценивают победу подопечных Хацкевича в 1,75, "Славия", - 5,00, на ничью выставлен коэффициент в 3,40.

Напомним, два основных игрока "Славии" имеют шанс сыграть с "Динамо"

Славия - Динамо 1-1: видео голов и обзор матча "Динамо" упустило победу над "Славией" в отборе Лиги чемпионов
Теги:  Динамо,  прогноз,  квалификация,  Лига Чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС