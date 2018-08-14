Динамо - Славія: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом київський клуб

Київське "Динамо" в рідних стінах прийме празьку "Славію" в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 19:30, а дивитися поєдинок можна на каналі "2+2". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "біло-синіх".

14 серпня 19:30

Київ, НСК "Олімпійський"

На думку букмекерів, фаворитом зустрічі є "Динамо". Букмекерська контора bwin пропонує поставити на господарів за 1,75. Перемога "Славії" оцінюється коефіцієнт 5,0. На нічию виставлено 3,4.

Їх колеги з William Hill такої ж думки - на перемогу киян приймають ставки з коефіцієнтом 1,80, тоді як виграш чеської команди - 4,75, а нічия - 3,40.

Фахівці bet365 оцінюють перемогу підопічних Хацкевича в 1,75, "Славія", - 5,00, на нічию виставлений коефіцієнт в 3,40.

Нагадаємо, два основні гравці "Славії" мають шанс зіграти з "Динамо".