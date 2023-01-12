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"Динамо" в январе: столичный гранд анонсировал три спарринга в Турции

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Киев, Четверг 12 января 2023 17:55
"Динамо" в январе: столичный гранд анонсировал три спарринга в Турции Фото: "Динамо" во время тренировки осенью (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Серия контрольных матчей будет ждать киевское "Динамо" во время учебно-тренировочных сборов на турецкой земле. Известны первые соперники титулованной команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Бело-синие" сыграют минимум 3 поединка во время сборов. На средиземноморское побережье ребята Мирчи Луческу отправятся 20 января.

Спарринг-партнерами "динамовцев" в Турции будут представители Центральной Европы. Киевляне встретятся с венским "Рапидом" (24 января), словенским "Марибором" (28 января) и "Аустрией" из Лустенау (31 января). Информация о времени и месте проведения матчей появится позже.

Список контрольных поединков "Динамо" в январе:

  • "Динамо" – "Рапид", 24 января
  • "Динамо" – "Марибор", 28 января
  • "Динамо" – "Аустрия" Лустенау, 31 января

&quot;Динамо&quot; в январе: столичный гранд анонсировал три спарринга в Турции


В четверг футболисты "Динамо" вышли из отпуска и возобновили тренировки. Занятия первой команды "бело-синих" пока будут проходить на клубной базе в Вите-Литовской. Традиционное медобследование "динамовцев" состоится в течение двух дней в одной из столичных клиник.

К слову, ранее легенда "Динамо" Шовковский вернулся в команду в роли ассистента главного тренера.

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