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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Новости » Спорт    17.12.2018 - 13:30
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Фото: Лига чемпионов - Жеребьевка 1/8 финала (twitter.com/ChampionsLeague)

Первые матчи состоятся 12-13 и 19-20 февраля

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Результаты церемонии доступны на сайте организации.

Команды были распределены на две корзины - победители групп и обладатели вторых мест. Клубы, игравшие в одной группе или представляющие одну национальную ассоциацию, развели по разным парам.

Итоги жеребьевки:

"Шальке-04" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - ПСЖ (Франция)
"Тоттэнхэм Хотспур" (Англия) - "Боруссия" Дортмунд (Германия)
"Лион" (Франция) - "Барселона" (Испания)
"Рома" (Италия) - "Порту" (Португалия)
"Аякс" (Нидерланды) - "Реал" (Испания)
"Ливерпуль" (Англия) - "Бавария" (Германия)

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 12, 13, 19 и 20 февраля. Ответные встречи пройдут 5, 6, 12 и 13 марта.

Затем восемь сильнейших команд узнают своих соперников по 1/4 финала турнира по итогам очередной жеребьевки.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

 

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