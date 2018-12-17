Первые матчи состоятся 12-13 и 19-20 февраля
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Результаты церемонии доступны на сайте организации.
Команды были распределены на две корзины - победители групп и обладатели вторых мест. Клубы, игравшие в одной группе или представляющие одну национальную ассоциацию, развели по разным парам.
Итоги жеребьевки:
"Шальке-04" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - ПСЖ (Франция)
"Тоттэнхэм Хотспур" (Англия) - "Боруссия" Дортмунд (Германия)
"Лион" (Франция) - "Барселона" (Испания)
"Рома" (Италия) - "Порту" (Португалия)
"Аякс" (Нидерланды) - "Реал" (Испания)
"Ливерпуль" (Англия) - "Бавария" (Германия)
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 12, 13, 19 и 20 февраля. Ответные встречи пройдут 5, 6, 12 и 13 марта.
Затем восемь сильнейших команд узнают своих соперников по 1/4 финала турнира по итогам очередной жеребьевки.
Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".