"Динамо" и "Шахтер" стартовали с побед в чемпионате Украины

Лидеры украинского футбола "Динамо" и "Шахтер" одержали победы в первом туре чемпионата Украины сезона 2019/20 годов. Об этом сообщается на сайте украинской Премьер-лиги.

Донецкая команда на выезде одолела "Александрию" со счетом 3:1, уступая после первого тайма. Голами отметились: Третьяков на 42 минуте, на 58 - автогол Бухала, Тайсон на 73 вывел горняков вперед, Дентиньо на 90 установил окончательный счет.

Подопечные Александра Хацкевича взяли верх над "Карпатами" во Львове благодаря автоголу и пенальти - 2:0. Алексей Ковтун на 42 минуте отправил мяч в собственные ворота, а в компенсированное к первому тайму время Артем Беседин реализовал 11-метровый, назначенный за фол Алексея Гуцуляка.

Напомним, между собой "Динамо" и "Шахтер" сыграют в рамках третьего тура УПЛ. Поединок состоится в субботу, 10 августа, начало - в 17:00.

Соперники уже успели встретиться в этом сезоне в матче за Суперкубок Украины. Победу со счетом 2:1 одержали киевляне.