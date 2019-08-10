Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров

Фото: "Динамо" - "Шахтер" (shakhtar.com)

Специалисты отдают небольшое предпочтение донецкому клубу

"Динамо" будет принимать "Шахтер" в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги. Трансляция начнется в 17:00, а смотреть игру можно на телеканале 2+2.

10 августа 17:00

Киев, НСК "Олимпийский"

Букмекерские компании отдают небольшое преимущество действующему чемпиону Украины. На победу "Шахтера" можно сделать ставку с коэффициентом 2,28, тогда как успех "Динамо" оценили в 2,96. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3,65.

Напомним, на матче "Динамо" - "Шахтер" будет протестирована в офлайн-режиме система видеоповторов.