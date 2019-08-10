Динамо - Шахтар: прогноз букмекерів

Фото: "Динамо" - "Шахтар" (shakhtar.com)

Фахівці віддають невелику перевагу донецькому клубу

"Динамо" прийматиме "Шахтар" в рамках третього туру української Прем'єр-ліги. Трансляція розпочнеться о 17:00, а дивитися гру можна на телеканалі 2+2.

10 серпня 17:00

Київ, НСК "Олімпійський"

Букмекерські компанії віддають невелику перевагу чинному чемпіону України. На перемогу "Шахтаря" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,28, тоді як успіх "Динамо" оцінили в 2,96. На нічийний результат приймаються ставки з коефіцієнтом 3,65.

Нагадаємо, на матчі "Динамо" - "Шахтар" буде протестована в офлайн-режимі система відеоповторів.