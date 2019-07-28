Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" традиционно начнут новый сезон с матча за Суперкубок Украины. Трансляция начнется в 21:00, а смотреть игру можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

28 июля 21:00

Одесса, стадион "Черноморец"

Букмекеры в этом матче предпочитают "Шахтеру". Коэффициент на победу "горняков" - 2,10. На то, что "Динамо" в борьбе за трофей - 3,30. Ничья оценивается 3,70.

Напомним, на матче грандов украинского футбола ожидается аншлаг.