Динамо - Шахтар: прогноз букмекерів

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" традиційно почнуть новий сезон з матчу за Суперкубок України. Трансляція розпочнеться о 21:00, а дивитися гру можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1".

28 липня 21:00

Одеса, стадіон "Чорноморець"

Букмекери у цьому матчі віддають перевагу "Шахтарю". Коефіцієнт на перемогу "гірників" складає 2,10. На те, що "Динамо" переможе у протистоянні за трофей - 3,30. Нічия оцінюється в 3,70.

Нагадаємо, на матчі грандів українського футболу очікується аншлаг.