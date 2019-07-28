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Динамо - Шахтар: прогноз букмекерів


Фахівці вважають "гірників" фаворитами в поєдинку за Суперкубок-2019

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" традиційно почнуть новий сезон з матчу за Суперкубок України. Трансляція розпочнеться о 21:00, а дивитися гру можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1".

28 липня 21:00
Одеса, стадіон "Чорноморець"

 

Букмекери у цьому матчі віддають перевагу "Шахтарю". Коефіцієнт на перемогу "гірників" складає 2,10. На те, що "Динамо" переможе у протистоянні за трофей - 3,30. Нічия оцінюється в 3,70.

Нагадаємо, на матчі грандів українського футболу очікується аншлаг.

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